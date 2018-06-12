Во Франции поезд сошёл с рельсов

Во Франции сошел с рельсов пригородный поезд, есть пострадавшие

Пригородный скоростной поезд сошел с рельсов во французском департаменте Эссон, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.

Катастрофа произошла в Нижней Нормандии на северо-западе страны во вторник утром. Как сообщила прессе министр транспорта Франции Элизабет Борн, в результате инцидента пострадали семь человек. Ими получены легкие ранения, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

На данный момент железнодорожное движение в регионе приостановлено. На время ремонтных работ по маршрутам следования пригородных поездов следуют компенсационные автобусы, выделенные местными властями.

Причиной инцидента называют оползень грунта. Ранее сообщалось, что с понедельника во Франции идут сильные дожди. Обильные осадки вызвали наводнения и парализовали жизнь в 30 департаментах страны. Там объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности. Местным жителям рекомендовано, по возможности, оставаться дома. По прогнозам синоптиков, дожди во Франции не прекратятся до конца недели.