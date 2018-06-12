Столкновение судов на Волге: новые подробности трагедии

Новые подробности трагедии в Волгограде , где прогулочный катамаран стукнулся с грузовой баржей, которую буксировал теплоход. Инцидент произошел в 250 метрах от берега, катамаран зарегистрирован не был, а на борту вместо 12 человек, на которых судно рассчитано, находились 16. Также стало известно, что за штурвалом стоял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хохлов . Как и еще 9 пассажиров, он погиб. Пятерым оказана медицинская помощь, продолжаются поиски еще одной женщины. Что же произошло на Волге этой ночью?

Поздняя речная прогулка закончилась трагедией. Сообщение о столкновении двух плавательных средств в акватории Волги на пульт диспетчера поступило около десяти вечера. Чуть позже стало известно, что частный прогулочный катамаран столкнулся с грузовым судном. В результате он перевернулся. Люди начали тонуть. На борту маломерного судна было 16 человек, хоть и рассчитан он всего на 12.

Спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия. Однако десять человек спасти не удалось. Их личности устанавливаются. Пятерым выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Неизвестной остается судьба одного человека. Поисковая операция продолжается.

Особое внимание на заседании штаба уделили и безопасности тех, кто задействован в ликвидации последствий происшествия. Ночью поиски ведут и при помощи беспилотного аппарата с тепловизором. Кроме того, на каждых ста метрах береговой линии расставлены посты сотрудников МВД и Росгвардии.

На месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта". Следствию предстоит установить того, кто организовал роковую речную прогулку.