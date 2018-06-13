Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео

Майор ГИБДД и его 17-летняя дочь, погибшие на катамаране в Волгограде , перед смертью успели записать видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По данным «Пятого канала», семья записала видео, чтобы передать привет родственнице из Краснодара

В ролике они говорят ей, что «тоже хотели бы посмотреть на дельфинов».

«Прям ты убила нас, честно! Сейчас соберемся и тоже приплывем на катамаране этом в Краснодар!» — пообещали отец с дочерью на видео.

Родственница погибших рассказал «Пятому каналу», что 10 июня у мужчины был день рождения, но он «почему-то» не захотел отмечать праздник в этом году. По ее словам, на катамаране он с женой и дочерью отмечал день рождения приятельницы.

Женщина подчеркнула, что это «странное стечение обстоятельств», так как ее родственник «никогда бы не подверг опасности свою дочку».

Вечером 11 июня в районе грузового порта на Волге баржа столкнулась с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек, 11 из них погибли, пятерых удалось спасти. В СК заявили, что виновником аварии стал нетрезвый владелец катамарана, который не реагировал на сигналы с баржи. Также выяснилось, что на катамаране не было спасательных жилетов.