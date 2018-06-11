Самолёт экстренно сел в Ирландии из-за угрозы взрыва

Самолёт с 214 пассажирами совершил посадку в Ирландии из-за записки о бомбе на борту

Самолёт с 214 пассажирами на борту экстренно приземлился в Ирландии после обнаружения в туалете записки с сообщением о бомбе. Об этом пишет The Sun. Отмечается, что самолёт авиакомпании United Airlines, который направлялся из Рима Чикаго , совершил посадку в аэропорту ирландского города Шаннон , его ожидали автомобили скорой помощи и пожарной службы. Ранее следовавший из Сингапура в таиландский Хат Яй самолёт вернулся в аэропорт вылета после угрозы взрыва на борту. Также URA.RU сообщало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.