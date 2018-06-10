Звезду Голливуда нашли мертвой в собственном доме

США умер 20-летний актер и автор песен Джексон Оделл, сообщает TMZ.

Наибольшую известность ему принесла роль в сериале «Голдберги», рассказывающем о еврейском семействе Голдберг, живущем в Америке восьмидесятых.

Актера обнаружили мертвым в пятницу у него дома в долине Сан-Фернандо, которая является северным пригородом Лос-Анджелеса . Признаков того, что смерть была насильственной, нет.

Джексон снимался с 12 лет. Он также был успешным исполнителем и автором песен.

20 летний актер родом из США, Колорадо. Начало карьеры приходится на 2007 г. Всего он снялся в в 10 кинокартинах, в частности, в «Джесси» (2011), «Золотые руки» (2010), «Террор Денни» (2009), «Я в рок-группе» (2009), «Трейси Уллмен: взгляд на Америку» (2008). Последним его фильмом стал сериал «Американская семейка».

Он также написал несколько песен для саундтрека к фильму «Вечно юная» в 2018 году, среди них хит Лорен Алайны «Крылья ангела».