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Звезду Голливуда нашли мертвой в собственном доме
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Звезду Голливуда нашли мертвой в собственном доме 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
В США умер 20-летний актер и автор песен Джексон Оделл, сообщает TMZ.
Наибольшую известность ему принесла роль в сериале «Голдберги», рассказывающем о еврейском семействе Голдберг, живущем в Америке восьмидесятых.
Актера обнаружили мертвым в пятницу у него дома в долине Сан-Фернандо, которая является северным пригородом Лос-Анджелеса. Признаков того, что смерть была насильственной, нет.
Джексон снимался с 12 лет. Он также был успешным исполнителем и автором песен.
20 летний актер родом из США, Колорадо. Начало карьеры приходится на 2007 г. Всего он снялся в в 10 кинокартинах, в частности, в «Джесси» (2011), «Золотые руки» (2010), «Террор Денни» (2009), «Я в рок-группе» (2009), «Трейси Уллмен: взгляд на Америку» (2008). Последним его фильмом стал сериал «Американская семейка».
Он также написал несколько песен для саундтрека к фильму «Вечно юная» в 2018 году, среди них хит Лорен Алайны «Крылья ангела».
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