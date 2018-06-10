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«Ненавидят Украину»: Генерал СБУ рассказал, когда вернутся Крым и Донбасс
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«Ненавидят Украину»: Генерал СБУ рассказал, когда вернутся Крым и Донбасс 

РИА «ВистаНьюс» 10 июня 2018
Преградой на пути реинтеграции потерянных территорий являются пророссийски настроенные жители, уверен бывший высокопоставленный чиновник.
Генерал-майор СБУ Василий Вовк, в прошлом занимающий должность главы следственного управления спецслужбы, рассказал, когда в Украину вернутся Крым и Донбасс. Он отметил, что на аннексированном Россией полуострове почти все ненавидят Украину, в Донецке и Луганске 80% населения не желает возвращаться под контроль Киева. В этой связи в ближайшей перспективе реинтеграция данных территорий невозможна считает Вовк. По его словам, мешают данному процессу пророссийски настроенные граждане, которых хватает даже на подконтрольных Украине территориях. Учитывая это, уверен генерал, рассчитывать на урегулирование ситуации в данных регионах в ближайшие 10-15 лет не приходится.
Ранее в Киеве озвучили три варианта возвращения Донбасса. По мнению членов правительства, наиболее перспективным из них является политико-дипломатический сценарий.
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