Уральского подростка нашли на дне бассейна в Турции

В Турции произошло ЧП с подростком из России

На турецком курорте Анталья вечером в пятницу на территории отеля в бассейне утонул 16-летний подросток из Челябинска Артём Гузов.

Как сообщает 74.ru, это случилось в первый день пребывания Артема на отдыхе. В Турцию он приехал с дедушкой и бабушкой. Подросток пошел купаться, пока старшие были в номере. Спустя некоторое время родственники обеспокоились из-за его длительного отсутствия и пошли искать его. Подростка нашли на дне бассейна. В бессознательном состоянии его втащил из воды один из постояльцев.

По словам матери подростка Евгении Лешиной, сейчас он в коме в одной из клиник Антальи, врачи пытаются спасти ему жизнь.

Лешина написала во «Вконтакте», что страховка может не покрыть расходы на пребывание в клинике. Содержание в реанимации обходится в 2000 евро в сутки.