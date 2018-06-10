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Уральского подростка нашли на дне бассейна в Турции
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В Турции произошло ЧП с подростком из России 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На турецком курорте Анталья вечером в пятницу на территории отеля в бассейне утонул 16-летний подросток из Челябинска Артём Гузов.
Как сообщает 74.ru, это случилось в первый день пребывания Артема на отдыхе. В Турцию он приехал с дедушкой и бабушкой. Подросток пошел купаться, пока старшие были в номере. Спустя некоторое время родственники обеспокоились из-за его длительного отсутствия и пошли искать его. Подростка нашли на дне бассейна. В бессознательном состоянии его втащил из воды один из постояльцев.
По словам матери подростка Евгении Лешиной, сейчас он в коме в одной из клиник Антальи, врачи пытаются спасти ему жизнь.
Лешина написала во «Вконтакте», что страховка может не покрыть расходы на пребывание в клинике. Содержание в реанимации обходится в 2000 евро в сутки.
«Его пытаются спасти, он в реанимации в Анталии, в коме! Нас предупредили, что страховка может не покрыть расходы», — написала она.
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