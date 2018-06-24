Ещё
В Мексике во время матча ЧМ убили шесть человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике во время матча чемпионата по футболу убиты шесть человек 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Шесть человек были убиты в субботу в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время просмотра матча c участием национальной сборной и команды Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу в России.
Перед началом игры в частном доме в Мексике на просмотр игры собрались семь мужчин. Когда она началась, в дом ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В итоге на месте убиты шесть человек, один ранен. Чуть позднее в этом же городе, который когда-то считался самым криминальным в мире, в парикмахерской были убиты пять человек, сообщает РИА Новости.
Игра чемпионата проходила на "Ростов Арене" в итоге Мексика выиграла у Южной Кореи со счетом 2:1.
Вести.Ru: последние новости
Украинский детский лагерь эвакуируют из-за снега Момент покушения на президента Зимбабве попал на видео Регистрация авиапассажиров: сбой в SITA устранен
Комментарии  Ещё 260 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные массово бегут из ВСУ159
«Нафтогаз» неудачно пошутил над «Газпромом»9
Россия ответила на «кражу названия» у Украины196
Лукашенко заговорил о вхождении в состав другого государства1039
В Раде предрекли социальный взрыв на Украине10
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:57
«Огромный»: США приняли военный бюджет
Армия Статьи
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение