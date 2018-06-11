Таксист в Петербурге проломил череп туристу

Таксист напал на гражданина Франции на Васильевском острове в Петербурге.
В Петербурге водитель черных «Жигулей» отправил в больницу 38-летнего французского туриста.
Как пишет «Фонтанка», таксист избил француза и отобрал у него деньги после того, как ему не понравилась оплата. Водитель «Жигулей» высадил пострадавшего в районе улицы Кораблестроителей около 4 утра 9 июня.
В результате происшествия иностранного туриста с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом поместили в реанимацию в Александровской больнице.
В тот же день в данном районе пострадал еще один француз. На него напал неизвестный и отобрал у иностранца телефон и 5,5 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовные дела по факту обоих нападений.