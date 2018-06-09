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Избитый в Грузии парапланерист объяснил инцидент
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Избитый в Грузии парапланерист объяснил инцидент 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Избитый в Грузии российский парапланерист Федор Челышев рассказал, что стал жертвой попытки передела бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
>> Россиянина избили в Грузии
Челышев возил туристов на параплане в грузинском Гудаури.
Россиянин имел лицензию и исправно платил налоги. Год назад ему стали поступать угрозы от местных конкурентов. По его словам, угрожали не только ему, но и другим приезжим пилотам, в частности, его друзьям из Украины, арендовавшим площадку, с которой совершались полеты.
Накануне местные жители перекрыли эту площадку, и когда Челышев утром прибыл на работу, на него напали и избили.
Сейчас пилот находится в больнице с сотрясением мозга, сломанным носом, повреждением ребер и внутренних органов.
«Это просто попытка передела бизнеса. Не имеет к этому отношение политика абсолютно никак», — уверен Челышев.
При этом россиянин попросил грузинские власти разобраться в ситуации.
«Это трасса международного значения, курорт, и на нем действует организованная преступность. Надеюсь, правительство Грузии разберется в этой ситуации», — сказал россиянин.
В МВД Грузии начато расследование в связи с избиением российского парапланериста.
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