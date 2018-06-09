Избитый в Грузии парапланерист объяснил инцидент

Избитый в Грузии российский парапланерист Федор Челышев рассказал, что стал жертвой попытки передела бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Челышев возил туристов на параплане в грузинском Гудаури.

Россиянин имел лицензию и исправно платил налоги. Год назад ему стали поступать угрозы от местных конкурентов. По его словам, угрожали не только ему, но и другим приезжим пилотам, в частности, его друзьям из Украины , арендовавшим площадку, с которой совершались полеты.

Накануне местные жители перекрыли эту площадку, и когда Челышев утром прибыл на работу, на него напали и избили.

Сейчас пилот находится в больнице с сотрясением мозга, сломанным носом, повреждением ребер и внутренних органов.

«Это просто попытка передела бизнеса. Не имеет к этому отношение политика абсолютно никак», — уверен Челышев.

При этом россиянин попросил грузинские власти разобраться в ситуации.

«Это трасса международного значения, курорт, и на нем действует организованная преступность. Надеюсь, правительство Грузии разберется в этой ситуации», — сказал россиянин.