Под Петербургом загорелся торговый центр

Возгорание началось на крыше здания при проведении кровельных работ: загорелся битум и изоляционный материал. Площадь пожара распространилась со 100 до 400 кв метров. Из-за плохого водоснабжения спасателям приходится прокладывать многометровые рукава от пожарных гидрантов. В тушении принимают задействованы 10 единиц техники и 50 человек личного состава.

По информации регионального ГУМЧС, в момент возникновения возгорания в здании ТЦ посетителей не было. Сведений о пострадавших не поступало.