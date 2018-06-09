Под Петербургом загорелся торговый центр 

В Ломоносове Ленинградской области загорелся торговый центр «Меньшиков-Холл», передает РИА «Новости». Площадь возгорания составляет 400 кв метров, пожару присвоен третий уровень сложности по пятибалльной шкале.
В Ломоносове загорелся торговый центр «Меньшиков-холл»: https://t.co/BU2prTyMHm pic.twitter.com/BM9MUrcdXA— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 9 июня 2018 г.
Возгорание началось на крыше здания при проведении кровельных работ: загорелся битум и изоляционный материал. Площадь пожара распространилась со 100 до 400 кв метров. Из-за плохого водоснабжения спасателям приходится прокладывать многометровые рукава от пожарных гидрантов. В тушении принимают задействованы 10 единиц техники и 50 человек личного состава.
По информации регионального ГУМЧС, в момент возникновения возгорания в здании ТЦ посетителей не было. Сведений о пострадавших не поступало.