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Россиянина избили в Грузии
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Российского парапланериста в Грузии жестоко избила толпа местных жителей 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В соцсети появились сообщения о том, что в субботу на горнолыжном курорте Гудаури около 30 человек избили российского парапланериста и повредили его автомобиль.
«Сегодня в Гудаури, на старте, откуда летают на парапланах, произошла трагедия. 30 человек местных жителей, под соусом «это моя земля, уезжай домой», избили почти до смерти русского пилота Челышева Федора. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу», — написал Радик Мамедов в Facebook.
По его словам, пилоту параплана сломали нос, у него зафиксировано тяжелое сотрясение мозга.
Также Челышеву повредили автомобиль. «Вызванная полиция не смогла ничего сделать. Угрозы и мат продолжались. Мы будем добиваться максимального наказания для виновных», — отметил Мамедов.
Он также опубликовал видеозапись с регистратора машины россиянина. Судя по кадрам, у Челышева произошел конфликт с местными жителями, после чего его вытащили из машины и начали избивать прямо на дороге. В итоге один из участников потасовки отвел пострадавшего в его автомобиль. Челышев в спешке покинул место происшествия, в то время как нападавшие бросали камни в его машину.
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