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Нападение утки на таксиста попало на видео
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Нападение утки на таксиста попало на видео 

Рамблер 3 часа назад
Ролик с нападением был снят возле станции метро «Речной вокзал» в Москве. По проезжей части шествовала утка с утятами. Очевидцы запечатлели, как к птице сзади подобрался мужчина, водитель такси. Возможно, он хотел прогнать мамашу с птенцами подальше от машин или просто рассмотреть семейку с близкого расстояния. Однако утка восприняла приближение человека как угрозу и дала отпор. Сначала она слегка взлетела и бросилась к мужчине, а потом по-настоящему начала атаковать его, пытаясь ущипнуть клювом. Мужчина буквально опешил от такой агрессивности, очевидно, он не ожидал, что птица отреагирует так нервно. Ему с трудом удалось отбиться и отбежать в сторону. Гордая и смелая утка вернулась к детям и продолжила дефиле по улице.
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