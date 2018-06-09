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Во Франции дети массово отравились сыром
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Во Франции 14 детей отравились сыром, один ребенок умер 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Loic Venance
М Роспотребнадзор сообщил, что 14 детей во Франции госпитализированы с подозрением на бактериальную инфекцию после того, как съели сыр Реблошон, который не прошел пастеризацию, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
"По информации Национального центра здравоохранения Франции от 1 июня, 14 детей госпитализированы с подозрением на инфекцию, вызванную кишечной палочкой (Е.coli 026) после употребления в пищу сыра Реблошон из коровьего молока 45% жирности, не прошедшего пастеризацию", — говорится в сообщении.
Как сообщается, сыр, произведённый на сыроварне Шабер во Французских Альпах, снят с продажи по решению властей, после того как у шести из 14 детей была найдена кишечная палочка, "инфицирование которой приводит к развитию гемолитико-уремического синдрома, часто приводящего к поражению почек у детей".
По данным ведомства, один из указанных шести детей умер, остальные находятся под наблюдением врачей. Окончательных выводов о том, что причиной инфекции является потребление сыра Реблошон, нет, однако населению рекомендовано не давать детям молочную продукцию, которая не прошла дополнительную обработку.
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