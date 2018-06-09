Потерявшийся в Краснодарском крае ребенок найден 

Пропавший накануне в Краснодарском крае во время тренировки по спортивному ориентированию 12-летний мальчик найден, сообщил ТАСС начальник отдела ГО и ЧС Крымского района Владимир Дементьев.
"Мальчик найден", — сказал он.
Ранее сообщалось, что 8 июня в детском лагере в Крымском районе во время тренировки по спортивному ориентированию пропал ребенок.
В поисках принимали участие более 200 спасателей, полицейских, волонтеров, сотрудников различных организаций.
"Поиски продолжались всю ночь: с фонарями и мегафонами отряды прочесывали лес, также были установлены осветительные лампы, привлечены автомобильный транспорт и вертолет", — сообщили в администрации Крымского района.
По данным пресс-службы, в поисках участвовали сотрудники управления ГО и ЧС Крымского района, краевого "Кубань-СПАС", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, казаки, сотрудники сельских и районной администраций, охотники и волонтеры. Утром к спасработам присоединились военнослужащие, базирующиеся на территории Крымского района, спасатели и волонтеры из Абинского, Славянского и Курганинского районов.