Потерявшийся в Краснодарском крае ребенок найден

"Мальчик найден", — сказал он.

Ранее сообщалось, что 8 июня в детском лагере в Крымском районе во время тренировки по спортивному ориентированию пропал ребенок.

В поисках принимали участие более 200 спасателей, полицейских, волонтеров, сотрудников различных организаций.

"Поиски продолжались всю ночь: с фонарями и мегафонами отряды прочесывали лес, также были установлены осветительные лампы, привлечены автомобильный транспорт и вертолет", — сообщили в администрации Крымского района.