Ещё
Потерявшийся в Краснодарском крае ребенок найден
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потерявшийся в Краснодарском крае ребенок найден 

ТАСС 59 минут назад
Фото: соцсети
Пропавший накануне в Краснодарском крае во время тренировки по спортивному ориентированию 12-летний мальчик найден, сообщил ТАСС начальник отдела ГО и ЧС Крымского района Владимир Дементьев.
"Мальчик найден", — сказал он.
Ранее сообщалось, что 8 июня в детском лагере в Крымском районе во время тренировки по спортивному ориентированию пропал ребенок.
В поисках принимали участие более 200 спасателей, полицейских, волонтеров, сотрудников различных организаций.
"Поиски продолжались всю ночь: с фонарями и мегафонами отряды прочесывали лес, также были установлены осветительные лампы, привлечены автомобильный транспорт и вертолет", — сообщили в администрации Крымского района.
По данным пресс-службы, в поисках участвовали сотрудники управления ГО и ЧС Крымского района, краевого "Кубань-СПАС", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, казаки, сотрудники сельских и районной администраций, охотники и волонтеры. Утром к спасработам присоединились военнослужащие, базирующиеся на территории Крымского района, спасатели и волонтеры из Абинского, Славянского и Курганинского районов.
ТАСС: последние новости
СК в Забайкалье начал проверку после жалобы переселенцев из аварийного жилья В Москве мужчина напал с ножом на школьницу в подъезде После взрыва на полигоне в Ленинградской области госпитализированы двое военнослужащих
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Доллар по 75»48
Инвесторы закрывают Россию90
В Москве задержан очаковский маньяк73
Меркель назвала условия возвращения России в G8100
Россию «оправдали» в причастности к одной из бед Украины121
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
24:52
Пока вы спали: «Доллар по 75»
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
01:20
В Москве задержан очаковский маньяк
Криминал Происшествия
11:47
Инвесторы закрывают Россию
Экономика Европа
10:43
США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»
Оружие Армия
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
00:15
Киркоров публично «сжег» Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение