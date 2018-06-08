Ещё
Более 50 детей пострадали в лагере на Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале число госпитализированных с кишечной инфекцией детей возросло до 53 

RT на русском 10 часов назад
Фото: РИА Новости
В Свердловской области 53 детей, отдыхавших в лагере «Сосновый бор», госпитализировали с подозрениями на кишечную инфекцию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«На 6:00 мск госпитализированы 53 ребенка с подозрениями на кишечную инфекцию. 33 ребёнка находятся в больнице в городе Кушва, 20 — в Нижнем Тагиле», — сообщила представитель ведомства.
Отмечается, что состояние пострадавших удовлетворительное.
Ранее СК начал проверку из-за массовой госпитализации детей в лагере отдыха на Урале.
RT на русском: последние новости
СК начал проверку из-за госпитализации 33 детей в лагере отдыха на Урале Опубликовано фото предполагаемого напавшего на 11-летнюю девочку в Москве Источник: бывший генерал ФСБ попросил суд вернуть $2 млн из дела Улюкаева‍
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию «оправдали» в причастности к одной из бед Украины76
В российскую армию призовут «ограниченно годных»183
США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»165
Названа причина смерти Игоря Ляха81
«Верните Россию»: Белый дом не ожидал такого от Трампа63
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
00:15
Киркоров публично «сжег» Собчак
Шоу-бизнес
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
09:59
Умер Игорь Лях
Шоу-бизнес Общество
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение