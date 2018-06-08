Более 50 детей пострадали в лагере на Урале

В Свердловской области 53 детей, отдыхавших в лагере «Сосновый бор», госпитализировали с подозрениями на кишечную инфекцию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«На 6:00 мск госпитализированы 53 ребенка с подозрениями на кишечную инфекцию. 33 ребёнка находятся в больнице в городе Кушва, 20 — в Нижнем Тагиле», — сообщила представитель ведомства.
Отмечается, что состояние пострадавших удовлетворительное.
Ранее СК начал проверку из-за массовой госпитализации детей в лагере отдыха на Урале.