Московский таксист разорил туриста

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Таксист довез туриста из центра Москвы до аэропорта за 23 тысячи рублей 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Гражданин Вьетнама вынужден был заплатить за поездку с Красной площади до аэропорта «Шереметьево» 23 300 рублей, сообщает «Пятый канал».
Мужчина взял такси в центре столицы. Водитель сообщил ему, что оплата будет определяться по счетчику, однако не уточнил, что тариф будет завышен в несколько раз. По приезде в аэропорт таксист назвал стоимость поездки — 23 300 рублей. Турист отказался платить такую сумму, но водитель заблокировал двери автомобиля, начал угрожать клиенту и в итоге вынудил его отдать деньги.
Потерпевший обратился в полицию и сообщил номер машины такси. После этого он улетел домой.
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Комментарии11  Ещё 3 источника 
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