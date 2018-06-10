Московский таксист разорил туриста

Таксист довез туриста из центра Москвы до аэропорта за 23 тысячи рублей

Гражданин Вьетнама вынужден был заплатить за поездку с Красной площади до аэропорта «Шереметьево» 23 300 рублей, сообщает «Пятый канал».

Мужчина взял такси в центре столицы. Водитель сообщил ему, что оплата будет определяться по счетчику, однако не уточнил, что тариф будет завышен в несколько раз. По приезде в аэропорт таксист назвал стоимость поездки — 23 300 рублей. Турист отказался платить такую сумму, но водитель заблокировал двери автомобиля, начал угрожать клиенту и в итоге вынудил его отдать деньги.

Потерпевший обратился в полицию и сообщил номер машины такси. После этого он улетел домой.