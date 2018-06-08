Огромная обезьяна атаковала экскаватор 

Видеоролик, снятые ещё в 2013 году сотрудниками зоозащитной организации International Animal Rescue только сейчас появилось в Сети. В нём показали огромную обезьяну, которая яростно защищает от вырубки лес на острове Борнео, принадлежащем Индонезии. Зоозащитники призвали оставить вырубку лесов, потому что в результате уничтожения деревьев орангутаны лишаются домов и переселяются ближе к людям, что ведёт к возникновению серьёзных межвидовых конфликтов. Как сообщает Всемирный фонд дикой природы, за последние 60 лет мировая популяция орангутанов сократилась на 50%. В опубликованном ролике можно видеть, как примат, противостоящий цивилизации, забрался на срубленное дерево и начал атаковать ковш экскаватора. Машинист сбрасывает животное на землю, но оно поднимается, хоть и не без труда, и пытается залезть в кабину, чтобы напасть на водителя машины. Представители зоозащитной организации отметили, что орангутана спасли.