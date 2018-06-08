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НЛО порхал возле военной базы
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НЛО порхал возле военной базы 

Рамблер 56 минут назад
Очевидица засняла очередной полёт НЛО. Странный объект, парящий в воздухе, запечатлела жительница Австралии. По словам женщины, он отвезла свою мать на работу и возвращалась домой, когда увидела объект в небе. Автолюбительница притормозила у обочины и начала снимать НЛО на смартфон. Пролёт объекта был записан ею возле британской военно-морской базы в Гастингсе. Женщина утверждает, что аппарат двигался не хаотично, а по чёткой траектории и явно кем-то управлялся. Уфологи уже начали изучать НЛО. Однако среди комментаторов, посмотревших ролик в Интернете, нашлось немало скептиков. Они считают, что на видео — либо новый экспериментальный летательный аппарат, который испытывают на базе, либо беспилотник, а вовсе не инопланетный корабль. Также они напомнили, что возле военных баз «полёты НЛО» наблюдают очень часто.
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