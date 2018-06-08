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В римском метро прошла эвакуация
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СМИ: в Риме более тысячи человек эвакуировали из метро 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти 1,5 тыс. человек были эвакуированы из римского метро. Как сообщил в пятницу новостной канал Rai News 24, выяснилось, что произошла техническая авария.
По данным канала, речь идет об одной из станций линии B римского метро — "Поликлинико". Несколько станций также обесточены и закрыты.
По его сведениям, авария на одной из электролиний привела к задымлению. На месте происшествия работают пожарные, полицейские и медики. О пострадавших не сообщается.
Сегодня сложный день для римских пассажиров в связи с четырехчасовой забастовкой работников общественного транспорта. С утра и до 12:30 (13:30 мск) возможны перебои в работе наземного транспорта и региональной железной дороги.
ТАСС: последние новости
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