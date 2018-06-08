Похитители смерти, или Как в лихие 90-е охотились за радиацией

Похитители смерти

Лихие 90-е — трудное и одновременно удивительное время. Всего за несколько лет одной из самых влиятельных сил на руинах советской империи стали организованные преступные группировки (ОПГ). Процесс первичного накопления капитала и перераспределения собственности проходил при их активном участии. К рукам прибирали все, что плохо лежит. В том числе и источники радиации: то, что они представляют смертельную опасность, преступников не смущало — ведь на черном рынке за такой товар могли заплатить хорошие деньги. Объекты похитители выбирали самые разные — вплоть до атомного ледокола «Россия». Наиболее яркие истории охоты на радиацию вспомнила «Лента.ру»

Махинаторы с ледокола

Один из самых громких случаев воровства радиоактивных материалов произошел в Мурманске на атомном ледоколе «Россия». В июле 1999 года техник-дозиметрист и старший машинист-дезактиватор умудрились похитить из реакторного отделения корабля пять граммов радиоактивного калифорния-252. Получилось это на удивление легко, ведь один из похитителей отвечал за изъятие и отправку в могильник отработанных радиоактивных материалов.

И вот однажды машинист попросту отправил на спецхранение пустой контейнер: вполне понятно, что вскрывать опасный груз для проверки никто не стал. Само радиоактивное вещество злоумышленники поместили в маленький контейнер, заполненный парафином: дело в том, что он едва ли не лучше всего гасит нейтронное излучение, которое исходит от калифорния. Для верности контейнер еще и поместили в канистру с водой.

Все эти предосторожности не были напрасными: калифорний выделяется радиохимическим путем из облученного ядерного топлива. Его нейтронное излучение обладает высочайшей проникающей способностью — почти в 10 раз опаснее гамма-излучения. Потенциально калифорний может стать опасным оружием в умелых руках — к примеру, как яд замедленного действия, присутствие которого заметить весьма непросто.

Не исключено, что подобными соображениями руководствовались и заказчики преступления: за несколько граммов калифорния они пообещали похитителям внушительные 100 тысяч долларов. Однако быстро украсть опасное вещество не удалось, а когда получилось, потенциальные покупатели уже исчезли. В поисках других клиентов подельники были вынуждены отправиться из Мурманска в Санкт-Петербург

В Северной столице у сообщников, казалось, все пошло как по маслу: о сделке договорились, правда, снизив цену вдвое. Но вместо покупателей у спортивно-концертного комплекса на проспекте Гагарина незадачливых коммерсантов встретили сотрудники РУБОП и ФСБ , сыгравшие роль заказчиков. В итоге вместо солидной выручки оба получили по пять лет тюрьмы за хищение радиоактивных материалов.

«Братки»-самоубийцы

90-е годы для скромного райцентра Сафоново в ста километрах от Смоленска ознаменовались появлением нескольких банд, собравших под свое крыло весьма разношерстный контингент. Бандиты промышляли всем, чем можно; помимо прочего, в апреле 1997 года им удалось похитить на одном из местных заводов несколько тяжелых свинцовых контейнеров (типа БГИ-2М) весом по 60 килограммов каждый.

Эти контейнеры, выпускавшиеся одно время на заводе «Балтиец» в эстонской Нарве , использовались в качестве излучателей для датчиков плотномеров и уровнемеров (приборы для измерения плотности и уровней содержимого в сосудах). Внешне они напоминают уменьшенную копию водолазного шлема с иллюминаторами-заглушками по бокам и крюком-клапаном в верхней части. Внутри такого «шлема» находится мощный источник радиации, а свинцовая оболочка служит защитой от его опасного излучения.

Разжившись столь необычной добычей, бандиты, судя по всему, преследовали две цели: во-первых, выгодно продать источники радиации. Несмотря на то что уровень знаний «братков» был откровенно невысок, даже они были наслышаны: радиоактивные вещества на черном рынке стоят хорошо. Но вот информация о степени опасности этих материалов до бандитов, видимо, не дошла: а потому они решили сдать защитную оболочку контейнеров из свинца на металлолом. Недолго думая, похитители топорами стали колоть контейнеры, чтобы добраться до спрятанных внутри них источников, излучавших 8 рентген в час. Это в пределах допустимого аварийного облучения, но постоянное присутствие рядом с таким источником не сулит ничего хорошего.

Когда в частный дом, где обитали члены сафоновской банды, нагрянули оперативники, то во дворе они наткнулись на валявшиеся обломки тех самых свинцовых «шлемов». Два источника радиации уже без защитной оболочки были неподалеку: бандиты заботливо упаковали их в… баночку из-под майонеза и полиэтиленовый пакет. Любопытно, что члены группировки, похоже, всерьез намеревались делать на радиации большие деньги: у них нашли еще и 14 пожарных извещателей вместе с дефектоскопом, также содержащих радиоактивные материалы. Дополняли «джентльменский набор» пистолеты, пластиковая взрывчатка и многое другое.

Производившие обыск сотрудники смоленского управления МВД по совету привлеченных специалистов местного МЧС сложили все радиоактивные находки в бетонном кольце с валом из песка вокруг, после чего накрыли бетонной плитой. На нее тоже насыпали песок, чтобы еще больше снизить уровень опасного излучения. Срочно вызванные из Москвы специалисты предприятия «Радон» провели дозиметрическую разведку и дезактивацию территории, а опасные источники вывезли для хранения на спецполигон. Что до восьми членов сафоновской банды, то их бизнес-план заработать на радиации обернулся судебным процессом и тюремными сроками.

Охота на тещу

Среди многочисленных похитителей радиоактивных материалов в 90-е годы попадались поистине уникальные персонажи. Один из них — монтажник химического завода в городе Дзержинск Нижегородской области (назовем его Андреем). В марте 1995 года у Андрея в жизни наступил очень черный период. Размолвки с женой и тещей. Затем увлечение алкоголем. Или наоборот. Никто уже не помнит. Как бы то ни было, во время очередного запоя монтажника посетила мысль отомстить изводившим его женщинам, причем быстро и жестоко: подложив смертоносный источник радиации в их квартиру (в тот момент он жил отдельно).

Вначале Андрей в состоянии сильного алкогольного опьянения попытался вынести с завода цезиевый источник ионизирующего излучения из уровнемера УР-7. Зажав металлический цилиндр в потном кулаке, монтажник понес его домой. Однако проклятый цезий настолько сильно жег ладонь, что Андрей не выдержал — и выбросил горячую капсулу на ближайшей к заводу свалке. Протрезвев, мститель перебинтовал обожженную ладонь, выпил для храбрости — и пошел доводить задуманное до конца. На этот раз попытка удалась: с завода он вынес источник из плотномера ПМ-1025М.

Правда, пускать Андрея в свою квартиру жена и теща наотрез отказались. Тогда он решил припрятать источник до лучших времен — и поместил его в шкаф с электрическими счетчиками на лестничной клетке возле тещиной квартиры. К счастью, пропажу опасных предметов на заводе заметили быстро. Первый источник вскоре нашли на свалке. А потом оперативники очертили круг подозреваемых, в котором сразу же оказался монтажник с признаками радиационного ожога на руках. Андрей «раскололся» моментально — и сразу сообщил, где спрятал второй контейнер.

Однако отыскать маленький (размером с пистолетный патрон) цилиндр в переплетениях проводов в блоке электросчетчиков оказалось непросто. Вначале сотрудники экстренных служб даже рассматривали вопрос об эвакуации всех жильцов дома. Но нашелся смельчак, обладавший необходимыми знаниями, — начальник отдела радиационной безопасности областного комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Надев защиту — маску и просвинцованный фартук — опытный радиолог несколько минут покопался в «дебрях» электрощитка и достаточно быстро нашел похищенный источник.

Что до монтажника Андрея, то он полностью признался в содеянном, чистосердечно раскаялся и потому получил минимальный срок — четыре года лишения свободы. Этого хватило для лечения от лучевых ожогов, последствий облучения и алкоголизма.

Смертоносная жадность

Впрочем, отнюдь не все случаи похищения радиоактивных материалов заканчивались относительно благополучно. Яркий пример тому — история, произошедшая в, казалось бы, спокойной Эстонии осенью 1994 года. После развала СССР экономика бывших союзных республик стала испытывать большие трудности, а уровень жизни населения там резко снизился. Вот и трое жителей небольшого поселка Кииса, промышлявшие сбором металлолома, решились на отчаянный шаг ради легкой наживы. Глубокой ночью они проникли на плохо охраняемую территорию республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов в 40 километрах от Таллина

Риха Хиоп спустился в поверхностное хранилище и стал передавать наверх сообщникам тяжелые металлические предметы (бидоны, контейнеры, разный железный хлам). В какой-то момент из так называемой «сборки» — конструкции для скрепления нескольких источников радиации, похожей на револьверный барабан, — выпали два источника ионизирующего излучения высокой мощности (металлические цилиндры длиной 15 сантиметров). Один из них Риха оставил в могильнике, а второй машинально положил в карман своей куртки.

Собрав добычу, сообщники пошли домой. Шли меньше часа — но уже на подходе к дому, где жили его товарищи, Риха почувствовал себя плохо. Он снял куртку, повесил ее в коридоре и отправился спать. Утром мужчина вновь надел ее — и поехал на машине к себе домой, где слег в постель со слабостью и рвотой. Через четыре дня Риха был госпитализирован. Опасный источник несколько дней лежал в кармане куртки, висевшей в прихожей, — но потом его нашел 13-летний приемный сын Рихи Райн Тубли. Он убрал источник в ящик с инструментами, хранившийся на кухне.

Неделю спустя Риха Хиоп скончался. Его сын догадался, что с источником что-то не то: испугавшись, мальчик спрятал опасный предмет в будке дворовой собаки. Вскоре сторожевой пес умер, став второй жертвой. Через некоторое время был госпитализирован и подросток, а следом — заходивший к нему в гости друг, бабушка, жившая с ним в одном доме и сообщники его покойного отца. Все они получили радиационные ожоги и сильную дозу облучения.

Источник их бед оказался частью стерилизационной установки. Доза его гамма-излучения была огромна — свыше 200 рентген в час. При шести часах такого облучения (1200 рентген) смертность составляет 100 процентов. После этого трагического инцидента власти Эстонии приняли решение о полной консервации могильника под Таллином. К сожалению, этому примеру последовали не все страны бывшего СССР. Через некоторое время после эстонского инцидента шесть сборщиков бесхозного металла в селе Ивановка неподалеку от Семипалатинского полигона ( Казахстан ) спустились в заброшенную ракетную шахту за металлом и медной проволокой. Вскоре все они умерли от лучевой болезни.

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