Новый скандал произошел в театре Джигарханяна

Служащий Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна попался с амфетамином, сообщает Пятый канал.

По данным издания, два дня назад машинист сцены театра Джигарханяна по имени Сергей купил наркотик у неизвестного человека и спрятал два свертка под сидение своей машины KIA.

Однако столичные полицейские сочли мужчину подозрительным, остановили авто, обыскали и обнаружили амфетамин.

По факту находки уже возбуждено уголовное дело, а машинист Сергей был задержан и дал подписку о невыезде.

Представители театра пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

В октябре 2017 года в театре Джигарханяна также произошел скандал. Его художественный руководитель, Народный артист СССР Армен Джигарханян, обвинил свою тогда еще жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, работавшую директором учреждения, в попытке «завладеть» театром. После этого она подала на развод и покинула должность.