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Новый скандал произошел в театре Джигарханяна
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Новый скандал произошел в театре Джигарханяна 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Служащий Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна попался с амфетамином, сообщает Пятый канал.
По данным издания, два дня назад машинист сцены театра Джигарханяна по имени Сергей купил наркотик у неизвестного человека и спрятал два свертка под сидение своей машины KIA.
Однако столичные полицейские сочли мужчину подозрительным, остановили авто, обыскали и обнаружили амфетамин.
По факту находки уже возбуждено уголовное дело, а машинист Сергей был задержан и дал подписку о невыезде.
Представители театра пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
В октябре 2017 года в театре Джигарханяна также произошел скандал. Его художественный руководитель, Народный артист СССР Армен Джигарханян, обвинил свою тогда еще жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, работавшую директором учреждения, в попытке «завладеть» театром. После этого она подала на развод и покинула должность.
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