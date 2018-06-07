Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна

В четверг, 7 июня, в одном из бассейнов Шлиссельбурга Ленинградская область ) обвалился потолок. Как сообщает «Пятый канал», в результате происшествия есть пострадавшие.

По предварительным данным, травмы получили двое восьмилетних детей. В каком состоянии они находятся, не уточняется.

На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ сообщается, что правоохранители начали доследственную проверку из-за обрушения. По данным СК, в бассейне обрушились части потолочного перекрытия, фрагменты кирпичей оттуда упали в воду. На место происшествия выехали криминалисты.

По данным «Комсомольской правды», пострадавшими оказались восьмилетние мальчик и девочка. Одному из них потребовалась помощь хирурга, но в целом травмы были «несерьезными».

В районной администрации «КП» рассказали, что кирпичи выпали в местах, где раньше были установлены вытяжные вентиляторы.