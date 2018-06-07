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Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
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Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна 

Рамблер 3 часа назад
В четверг, 7 июня, в одном из бассейнов Шлиссельбурга (Ленинградская область) обвалился потолок. Как сообщает «Пятый канал», в результате происшествия есть пострадавшие.
По предварительным данным, травмы получили двое восьмилетних детей. В каком состоянии они находятся, не уточняется.
На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ сообщается, что правоохранители начали доследственную проверку из-за обрушения. По данным СК, в бассейне обрушились части потолочного перекрытия, фрагменты кирпичей оттуда упали в воду. На место происшествия выехали криминалисты.
По данным «Комсомольской правды», пострадавшими оказались восьмилетние мальчик и девочка. Одному из них потребовалась помощь хирурга, но в целом травмы были «несерьезными».
В районной администрации «КП» рассказали, что кирпичи выпали в местах, где раньше были установлены вытяжные вентиляторы.
Комментарии16  Ещё 2 источника 
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