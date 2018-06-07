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В Польше самолет аварийно сел на трассу
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В Польше самолет сел прямо на дорогу 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Подкарпатском воеводстве Польши легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу, передает РИА Новости.
По словам очевидцев, водители, двигавшиеся утром по автостраде A4 в Подкарпатском воеводстве, с удивлением протирали глаза — на трассе между пунктами Жешув восточный и Жешув западный приземлился самолет.
По информации местных СМИ, у самолета вышел из строя двигатель. Место, где он приземлился, находится недалеко от аэропорта Жешув-Ясенка. Самолет принадлежит авиашколе.
Спасательные службы проверяют, не произошло ли утечки топлива. О ЧП была проинформирована Комиссия по расследованию авиапроисшествий. Без нее невозможно убрать самолет с шоссе, из-за которого перекрыта одна полоса.
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