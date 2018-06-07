Гигантский аллигатор избил полицейских

Рептилия забрела в один из частных дворов, владельцы которого вызвали полицию.

Во Флориде правоохранители неудачно попытались усмирить гигантского непрошеного гостя — аллигатора.

Рептилия забрела в один из частных дворов, владельцы которого вызвали полицию, сообщает CBS

Полицейские связали животное и стали грузить его в машину, когда он вдруг вырвался и мощным ударом отбросил одного из сотрудников.

За кадром в этот момент вскрикивает женщина. Аллигатор вырывается из рук полицейских и падает на асфальт.