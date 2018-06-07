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Гигантский аллигатор избил полицейских
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Гигантский аллигатор избил полицейских 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay.com
Рептилия забрела в один из частных дворов, владельцы которого вызвали полицию.
Во Флориде правоохранители неудачно попытались усмирить гигантского непрошеного гостя — аллигатора.
Рептилия забрела в один из частных дворов, владельцы которого вызвали полицию, сообщает CBS.
Полицейские связали животное и стали грузить его в машину, когда он вдруг вырвался и мощным ударом отбросил одного из сотрудников.
За кадром в этот момент вскрикивает женщина. Аллигатор вырывается из рук полицейских и падает на асфальт.
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