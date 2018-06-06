Крушение Boeing: Нидерланды считают Украину невиновной

Парламент Нидерландов отказался рассматривать предложение о привлечении Украины к ответственности за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, встав на сторону МИД страны. При этом решение правительств Австралии и Нидерландов о привлечении к ответственности Москвы по-прежнему остается в силе.

В правительстве Нидерландов не видят оснований для привлечения Киева к ответственности за крушение малазийского самолета. Министр иностранных дел страны Стеф Блок письменно ответил на обращение депутатов нижней палаты парламента, сообщив, что полученные Совместной следственной группой данные опровергают ответственность Украины. По его словам, следователи не видят убедительных доказательств того, что Киев не предпринял достаточных мер, чтобы предотвратить возможную авиакатастрофу.

Блок также признал, что международная комиссия не проводила дополнительного расследования относительно действий Украины и не изучала напрямую вопрос о том, следовало ли Украине закрывать воздушное пространство. По словам главы МИД Нидерландов, «определенная информация из материалов расследования может оказаться актуальной позже».

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов 1 июня обратились в МИД с предложением привлечь украинскую сторону к ответственности за крушение малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году и обеспечить выплату компенсации родственникам жертв.

С такой инициативой выступил глава партии «Форум за демократию» Тьерри Боде. Политик указал, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий или хотя бы увеличить высоту воздушного коридора.

Еще одно предложение главы партии «Форум за демократию» о привлечении к ответственности компании «Малайзийские авиалинии» за крушение воздушного судна также не нашло поддержки в парламенте. Боде утверждал, что авиакомпания не должна была использовать воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе. Парламентарии не сочли обвинение Боде обоснованным и не стали его рассматривать.

В то же время вопрос об ответственности за катастрофу со стороны Москвы остается открытым. Ранее состоялась презентация предварительных итогов второго расследования крушения самолета Boeing 17 июля 2014 года, летевшего рейсом МН17, на востоке Украины. Руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что ЗРК «Бук», из которого, по одной из версий, мог быть сбит лайнер, был приписан к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

Однако Паулиссен также подчеркнул, что никаких конкретных обвинений следствие выдвигать не хочет и расследование будет продолжено.

Голландский прокурор Фред Вестербеке также заявил, что, по данным следователей, зенитный ракетный комплекс, с помощью которого, как утверждается, был сбит Boeing, доставили на территорию Украины с территории РФ , а затем вывезли обратно.

По словам Вестербеке, несколько установок из курской 53-й бригады вывозились за пределы части 23, 24 и 25 июня. Следователям, как утверждается, удалось восстановить путь следования военного конвоя, и они сделали соответствующие выводы, проанализировав фотографии и видео из интернета.

После этого доклада в Кабинете министров Нидерландов заявили, что в их глазах ответственность за крушение МН17 ложится на плечи России. Между тем Минобороны РФ официально опровергло выводы международной следственной группы.

Ни один российский ЗРК российско-украинскую границу никогда не пересекал, заявили в ведомстве.

«Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе», — сказано в сообщении.

Выводы Международной следственной группы прокомментировали и в Малайзии , назвав обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.

Министр транспорта страны Энтони Лок подчеркнул, что следователи «не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию».