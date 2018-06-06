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Ученика Фрэнка Синатры избили в Одессе
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Ученика Фрэнка Синатры избили в Одессе 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Фото: @Redaction.odessa
В Одессе неизвестный избил американского певца Билла Уоррена. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сотрудника Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Заявление о нападении поступило от гражданина США во вторник, 5 июня. Он сообщил, что вечером в центре города у него произошел конфликт с неизвестным ему человеком. Тот несколько раз ударил музыканта по лицу, а затем по руке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По словам местного активиста Юрия Дьяченко, вечером во вторник он увидел на улице иностранца, лицо которого было в крови. «Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: "Вызывай полицию". Звоню, в полиции спрашивают, нужна ли скорая медицинская помощь, уточнил: нужна. Через 25 минут приезжает скорая, врач английским не владеет. Медики хотят увезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию», — рассказал он.
После того, как фотография пострадавшего была опубликована в соцсетях, в нем узнали Билла Уоррена — ученика американского певца и актера Фрэнка Синатры. Почему музыкант оказался в Одессе, и в каких мероприятиях собирался принимать участие, пока не установлено.
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