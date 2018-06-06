Ещё
В здании минэкономики Франции проходит обыск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В здании министерства экономики Франции проходит обыск 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Обыски проходят днем в среду в здании министерства экономики Франции в рамках расследования, проводимого в отношении генерального секретаря Елисейского дворца, одного из помощников президента Франции Эммануэля Макрона — Алексиса Колера, сообщает телеканал BFMTV.
Суд Парижа в минувший понедельник открыл расследование в отношении Колера после жалобы антикоррупционной ассоциации. Ранее стало известно, что ассоциация Anticor подала жалобу на Колера, предъявив ему возможный конфликт интересов из-за контактов с итальяно-швейцарской компанией-судовладельцем.
Ассоциация основывается на расследовании портала Mediapart, которое было опубликовано в начале мая. Anticor предлагает проверить, существует ли конфликт интересов между Колером, который занимает пост генсекретаря Елисейского дворца, и его семейными связями в итальяно-швейцарской компании-судовладельце MSC.
Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво ранее в среду отверг обвинения в адрес Колера, отметив, что тот всегда соблюдал необходимую субординацию в отношении MSC.
РИА Новости: последние новости
В Одессе неизвестный избил американского певца Билла Уоррена В Салехарде самолет при посадке столкнулся с птицами В Мексике семь человек погибли в результате взрыва пиротехники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»2
Крым обратился с просьбой к ООН182
Сколько продлилась бы война России и Украины?37
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост347
Умерла Кира Муратова30
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение