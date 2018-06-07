Эксперты шокированы подробностями в тайне перевала Дятлова

Новые детали в расследовании гибели группы туристов в горах Северного Урала исследователи получили после эксгумации тел одного из участников экспедиции.

Почти 60 лет прошло со дня гибели студентов-туристов и их руководителя Игоря Дятлова в горах Северного Урала в 1959 году. Несмотря на многочисленные исследования, в трагедии до сих пор остается много нерешенных вопросов.

Родственники одного из участников экспедиции Семена Золотарева усомнились в том, что под его именем похоронен он. В апреле на екатеринбургском Ивановском кладбище была проведена эксгумация тела Золотарева.

Современные эксперты провели сравнительный анализ своих выводов с уже существующими, которые были сделаны 59 лет назад. Однако новые результаты после эксгумации тела Золотарева добавили лишь больше загадок.

В частности, остается под вопросом сама личность туриста. К настоящему моменту существуют нестыковки как в биографических данных Золотарева, так и в достоверности его имени и информации о его службе во время Великой Отечественной войны.

Как отмечает сайт «Комсомольская Правда», еще в 1959 году Золотарев при подготовке к путешествию отметил, что «об этом походе заговорит весь мир», но объяснять выражение не стал.

Спустя три месяца после трагедии был обнаружен труп Золотарева. Однако опознать его было практически невозможно. Как отмечалось в акте судмедэкспертизы, на теле туриста была татуировка «Даерммуазуая», но, по словам родственников Золотарева, такой надписи они не помнят.

В результате таких многочисленных нестыковок было принято решение провести эксгумацию тела. Однако во время процедуры появилась еще одна загадочная деталь — могила под обелиском с надписью «Семен Золотарев» не числится ни за кем. В документации о захоронении туриста на Ивановском кладбище вообще не содержится никакой информации.

Эксперты XXI века пришли в недоумение после получения результатов экспертизы тела. Больше всего вопросов вызывает именно характер полученных травм.

«Если бы мне просто представили описание повреждений, и я не знал бы обстоятельств дела, то сказал бы, что человека, скорее всего, переехал автомобиль. Но, учитывая ситуацию в целом, я готов поверить в мистику. Все переломы разные. И это должно быть какое-то невероятное стечение обстоятельств, чтобы все травмы образовались, например, от схода на человека большой массы снега», — отметил эксперт Эдуард Туманов.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что варианты о гибели Золотарева, о которых исследователи сообщали ранее, не совпадают с результатами эксгумации. Туман опроверг смерть туриста от влияния инфразвука, ультразвука, радиации, взрывной волны или психогенных факторов — все, о чем ранее говорили другие эксперты.

«Это мы все можем сразу отметать. Это исключительно действие твердых тупых предметов», — подчеркнул Туманов.

К подобным выводам еще в 1959 году пришел судмедэксперт Борис Возрожденный. Он говорил о том, что характер повреждений как минимум у двух погибших участников экспедиции — это результат воздействия большой силы.