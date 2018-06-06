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Самолет с электродвигателем разбился на испытаниях
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В Венгрии потерпел крушение самолет с электродвигателем Siemens 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: © Fotolia / Darius Mihai
Опытный образец самолёта с электродвигателем Siemens потерпел крушение в Венгрии, находившиеся на борту пилот и механик погибли, сообщил в среду таблоид Bild со ссылкой на представителя компании Siemens.
По информации издания, инцидент с двухместным самолетом производителя Magnus Aircraft произошел еще 31 мая на небольшом аэродроме близ Будапешта. Обстоятельства крушения неизвестны. Венгерская авиационная администрация и полиция ведут расследование. Siemens поддерживает контакт со следствием.
"Наши мысли с семьями погибших", — заявил представитель компании.
Отмечается, что помимо потерпевшего крушение самолета существуют еще три экземпляра тестовой модели Magnus eFusion. В целях предосторожности они не должны подниматься в воздух, пока причина крушения не будет установлена.
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