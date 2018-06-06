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В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых
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При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: twitter.com/StrassFeed
На северо-востоке Франции произошел взрыв в зернохранилище, после которого начался пожар. Об этом сообщает Europe1.
Отмечается, что инцидент произошел в портовой зоне Страсбурга. В результате произошедшего пострадали по меньшей мере 11 человек. О причинах взрыва и возгорания пока ничего не сообщается.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, в том числе 70 пожарных. Подъезд к месту происшествия перекрыт.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на руднике в китайской провинции Ляонин погибли 11 человек. По данным властей, в результате инцидента на руднике в городском округе Бэньси также пострадали девять человек, еще 25 находятся под завалами.
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