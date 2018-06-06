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Пилоты посадили самолет с разбитым носом
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Пилоты посадили самолет с разбитым носом 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: страница Holly Rush в Facebook
Самолет американской авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, попал в шторм и получил сильные повреждения в носовой части. Об этом сообщает Airline Ratings.
Авиалайнер совершал внутренний перелет из Сан-Антонио в Феникс, когда внезапно начался сильный ураган с грозой.
Очевидцы рассказали, что через полчаса после вылета борт лайнера начало трясти, за иллюминатором сверкали молнии, и град бил по воздушному судну.
По словам пассажиров, по салону летали мобильные телефоны, напитки разливались между рядов, а люди доставали бумажные пакеты для укачивания.
Самолет совершил аварийную посадку в городе Эль-Пасо. Из пассажиров и экипажа никто не пострадал, однако сотрудники зафиксировали сильные повреждения носовой части лайнера и лобового стекла. Двигатели и лопасти вентилятора остались целыми.
В мае командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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