Пилоты посадили самолет с разбитым носом

Самолет американской авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, попал в шторм и получил сильные повреждения в носовой части. Об этом сообщает Airline Ratings.

Авиалайнер совершал внутренний перелет из Сан-Антонио в Феникс, когда внезапно начался сильный ураган с грозой.

Очевидцы рассказали, что через полчаса после вылета борт лайнера начало трясти, за иллюминатором сверкали молнии, и град бил по воздушному судну.

#AA1897 I'm on this flight that emergency landed. Things were flying. Passengers throwing up. Scariest flight of my life #AmericanAirlines pic.twitter.com/5urMZ7WuPv— Ezra (@FeedMeEggrolls) June 4, 2018 По словам пассажиров, по салону летали мобильные телефоны, напитки разливались между рядов, а люди доставали бумажные пакеты для укачивания.

Самолет совершил аварийную посадку в городе Эль-Пасо. Из пассажиров и экипажа никто не пострадал, однако сотрудники зафиксировали сильные повреждения носовой части лайнера и лобового стекла. Двигатели и лопасти вентилятора остались целыми.

В мае командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе.