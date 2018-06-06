Стена здания обрушилась в Калининграде 

Чрезвычайное происшествие засняли в Калининграде: там рухнула стена исторического здания. Местные жители именовали это здание, входившее в число самых красивых в городе, Кройц-аптека из-за надписи Kreuz-Apotek, которая сохранилась на стене. Некогда Кройц-аптека была единственным сохранившимся зданием начала 20 века в этом районе, у которого был статус архитектурного наследия. Как рассказали очевидцы, запечатлевшие обрушение стены, во время падения начала выпадать кирпичи. Они разрывали защитную сетку и падали прямо на проезжую часть, но, к счастью, ни прохожие, ни машины не пострадали. Местные чиновники сообщили, что причина обрушения стены неизвестна, однако было очевидно, что она еле-еле держалась, так как перекрытия давно сгнили и превратились в труху. В планах властей заменить упавший фасад новоделом.