Украинский блогер опубликовал фото «Бука», который, предположительно, сбил малазийский Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.
В Сети появились ранее не публиковавшиеся кадры, которые, предположительно, могут свидетельствовать о причастности Украины к уничтожению лайнера Boeing малазийских авиалиний в 2014 году.
Пользователей социальной сети Facebook Павел Гагалинский, выступающий под ником Белый Монгол, опубликовал на своей странице серию фотографий, сделанных, по его словам, на посту ГАИ в населенном пункте Ясиноватая 17 марта 2014 года.
На кадрах виден зенитно-ракетный комплекс «Бук», погруженный на автомобильную платформу.
«Специально для голландских экспертов! Бук 312, прибыл из Днепропетровска, 17 Марта 2014 года, пост ГАИ Ясиноватая, подконтрольная территория ВСУ! (населенный пункт был отбит в сентябре 2014 года силами ДНР, после «Иловайского Котла»)». — прокомментировал фотографии Гагалинский.
Между тем ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда» рассказал о причастности официального Киева к крушению малазийского Boeing в Донбассе. По его утверждениям, Петр Порошенко лично отдал приказ целиться в самолет, летевший рейсом MH17. По словам экс-депутата Рады, об этом ему рассказало близкое окружение украинского президента.
Это не первый раз, когда в адрес Киева звучат обвинения в причастности к крушению малазийского борта. Так, ранее экс-майор ВСУ Юрий Батурин, который в июле 2014 года занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом, в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что лично видел пассажирский самолет на индикаторах в день крушения рейса MH17. По его словам, метка Boeing MH17 на экране радара «пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса „Бук“, в которую входит точка стояния „село Зарощенское“. По мнению экс-майора ВСУ, Boeing был поражен ракетой с территории подконтрольной украинской армии.
Показания Батурина совпадают с выводами комиссии концерна „Алмаз-Антей“, специалисты которого провели несколько экспериментов для установления истинной картины трагедии. В „Алмаз-Антее“ еще осенью 2016 года назвали примерную точку запуска „Бука“ — село Зарощенское и даже назвали тип выпущенной ракеты — 9М38. Напомним, Boeing 777 рейса МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года на территории Донбасса. На его борту находилось 298 человек. Запад бездоказательно обвинил Россию в причастности к трагедии. В Москве все обвинения категорически отвергают.