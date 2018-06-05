Кто-то пришел за деньгами, за которые осудили Улюкаева

Суд 29 июня будет решать судьбу вещдока десятилетия — 2 млн долларов из дела бывшего главы МЭР. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит вопрос о возврате денег собственнику, сообщила Business FM пресс-секретарь суда Эмилия Хиль . Но кто этот собственник?

Генерал ФСБ Олег Феоктистов , руководивший операцией, утверждал в своих показаниях, что 2 млн, которые Сечин передавал Улюкаеву, предоставил для оперативного эксперимента некий знакомый спонсор. Якобы это сотрудник компании, связанной с деятельностью «Роснефти» , причем тот даже не знал, на что деньги, а просто принес их к зданию нефтяной компании.

Как писало РБК , в показаниях указано имя загадочного спонсора — Валерий Александрович Михайлов . Журналисты даже отыскали человека с таким именем, фамилией и отчеством, который работал в структурах «Роснефти», но, по словам его бывших коллег, тот может «скинуться на хорошую рыбалку», но не на следственный эксперимент со взяткой в 2 млн долларов: таких денег у него нет.

Кстати, человек с именем Валерий Михайлов владеет компанией, которая выступала заказчиком ремонта кровли дворца Михаила Романова на Адмиралтейской набережной в Петербурге . «Роснефть» арендует часть этого дворца в представительских целях. Если некий спонсор давал свои 2 млн на проведение оперативного эксперимента, то, вероятно, теперь он обратился в суд, чтобы ему вернули деньги.

Руслан Коблев управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» «Конечно, должно быть обращение с заявлением. В ходе такого заседания, если оно проходит, как раз разъясняется тем же судом решение по вещественным доказательствам. Должен быть заявитель. Суд решает, обосновано ли заявление».

На вопрос Business FM, кто был тем самым спонсором, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил, что не владеет этими данными, и это должны знать те, кто занимался оперативной разработкой.

Адвокаты Улюкаева говорили, что в ходе расследования постоянно менялись данные об этом секретном «частном инвесторе», месте его работы и принадлежности к «Роснефти». Кстати, ничего необычного в том, что деньги на следственный эксперимент выделило частное лицо, нет, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда:

«Есть процедура предоставления таких денежных средств из бюджета, но она крайне сложная и очень громоздкая. Поэтому, как правило, оперативники идут более легким путем, и деньги данные либо формируют за счет собственных средств, либо действительно просят своих знакомых, которые временно предоставляют свои личные денежные средства для проведения подобного рода экспериментов. Денежные средства для проведения оперативного эксперимента могут быть предоставлены любым лицом, при наличии его согласия. Такие денежные средства будут возвращены ему по принадлежности и обратить их в доход государства нельзя, как нельзя уничтожать или тратить по своему усмотрению».

Возможно, в ходе суда владелец денег намеренно никак не проявился, чтобы защита Улюкаева не использовала его как доказательство провокации взятки, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов:

«Понятно, почему обвинение и потерпевшие, скажем так, не педалировали тему данного человека и происхождение данных денежных средств, потому что это могло дать лишний козырь защите, что это была провокация, там понятное дело. Потому что, кто знает, какие тут могут всплыть ненужные связи. После вступления в законную силу все-таки 2 млн — это не 2 рубля, конечно, здесь необходимо вернуть, так или иначе».