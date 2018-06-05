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Дым от «Рыжего леса» идет на Киев
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Дым от пожара на самом зараженном участке Чернобыля понесло на Киев 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Чернобыльской зоне зафиксирован крупный пожар, ветер оттуда дует в сторону Киева, сообщают синоптики.
«Очевидцы говорят, что горит в районе Рыжего леса. Информации о повышенном радиационном фоне нету. А вот что нам должно быть интересно — направление ветра. И ветер в Киеве сейчас — северный, северо-западный, 6-7 метров в секунду», — написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
В комментариях она пояснила, что ветер с пожара в Чернобыльской зоне дует в сторону Киева.
Ранее Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ДСНС) Украины сообщала, что в Чернобыльской зоне, недалеко от захороненного в 1986 году села Копачи Иванковского района, с 10.10 горят около 10 га леса.
«Авиацией ДСНС осуществлено 10 сбросов (41,5 тонна воды), из них самолетами АН-32П совершено три сброса воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено семь сбросов воды (17,5 тонн). Ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается», — говорилось в сообщении на сайте службы.
Рыжий лес прилегает к Чернобыльской АЭС, он принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году. Площадь леса составляет 202 кв.км. Высокая доза поглощенной радиации привела к гибели деревьев и окрашиванию их в буро-красный цвет. Во время работ по дезактивации территории все деревья снесли бульдозерами и захоронили, однако сейчас лес на этой территории восстанавливается естественным путем.
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