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При взрыве в Мексике погибли семь человек
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При взрыве в Мексике погибли семь человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В мексиканском городе Тультепек в результате взрыва на складе с пиротехникой погибли семь человек. Об этом сообщает Noticieros Televisa.
По данным телеканал, при взрыве также пострадали восемь человек. При этом взрыв повредил более 20 домов и около 12 автомобилей.
Как отмечается, в настоящее время на месте взрыва продолжается разбор обломков.
Местные власти выясняют все обстоятельства произошедшего.
В феврале сообщалось, что в городе Тихуана в Мексике произошел взрыв в казино.
Как отмечалось, из казино и расположенных рядом зданий эвакуировали порядка 600 человек.
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