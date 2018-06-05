Арестован экс-премьер Киргизии

Как передает РИА «Новости», Первомайский райсуд Бишкек избрал Исакову меру пресечения «в виде содержания в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия».

Также Исакову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследуемого уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

В апреле парламент Кыргызстана вынес вотум недоверия правительству Сапара Исакова по итогам его отчета за 2017 год, после чего главой 27 по счету состава кабмина постсоветской Киргизии стал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Самый молодой по составу кабмин под руководством 40-летнего Исакова был утвержден в августе 2017 года. Это первая в истории центральноазиатского государства отставка правительства в связи с вотумом недоверия.