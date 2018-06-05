Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком 

Сафари-парк «Тайган», который находится в Белогорском районе полуострова Крым основал Олег Зубков. Сейчас на территории 20 гектаров обитает около 50 львов и 40 тигров, также тут проживают другие виды животных. Ещё 12 гектаров занимают стационарный зоопарк и детский зоопарк. Сам Олег Зубков постоянно инспектирует территорию, один из таких моментов попал на видео. В ролике показали, как владелец Зубков решает проблемы, возникающие в стае огромных кошек. На глазах Олега на молодую львицу напали соплеменники. Он без промедления бросился на выручку. Сначала мужчина кинул в агрессоров тапок, а потом разогнал львов. Животные исполнили приказание хозяина и оставили львицу в покое. Пользователи, посмотревшие ролик, по-разному отнеслись к поступку Зубкова, но большая часть комментаторов восхитилась отвагой и непосредственностью мужчины.