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Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
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Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком 

Рамблер 36 минут назад
Сафари-парк «Тайган», который находится в Белогорском районе полуострова Крым основал Олег Зубков. Сейчас на территории 20 гектаров обитает около 50 львов и 40 тигров, также тут проживают другие виды животных. Ещё 12 гектаров занимают стационарный зоопарк и детский зоопарк. Сам Олег Зубков постоянно инспектирует территорию, один из таких моментов попал на видео. В ролике показали, как владелец Зубков решает проблемы, возникающие в стае огромных кошек. На глазах Олега на молодую львицу напали соплеменники. Он без промедления бросился на выручку. Сначала мужчина кинул в агрессоров тапок, а потом разогнал львов. Животные исполнили приказание хозяина и оставили львицу в покое. Пользователи, посмотревшие ролик, по-разному отнеслись к поступку Зубкова, но большая часть комментаторов восхитилась отвагой и непосредственностью мужчины.
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