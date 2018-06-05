Детей берлинской школы эвакуировали из-за «опасности»

В одной из школ Берлина эвакуировали детей из-за «опасной ситуации»

Фото: Hannibal Hanschke/Reuters

В одной из школ Берлина эвакуировали учеников и преподавателей, сообщается в твиттере берлинской полиции. Прохожих просят избегать района, где проводится операция, здание школы оцеплено. "Из здания школы в Гезундбруннене выведены ученики и учителя", — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в немецком городе Фленсбург , это случилось из-за конфликта между двумя пассажирами поезда. Также ранее сообщалось, что неизвестный устроил беспорядочную стрельбу на западе Германии , в результате нападения погибли два человека.