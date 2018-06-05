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Детей берлинской школы эвакуировали из-за «опасности»
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В одной из школ Берлина эвакуировали детей из-за «опасной ситуации» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
В одной из школ Берлина эвакуировали учеников и преподавателей, сообщается в твиттере берлинской полиции.
Прохожих просят избегать района, где проводится операция, здание школы оцеплено.
"Из здания школы в Гезундбруннене выведены ученики и учителя", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в немецком городе Фленсбург, это случилось из-за конфликта между двумя пассажирами поезда.
Также ранее сообщалось, что неизвестный устроил беспорядочную стрельбу на западе Германии, в результате нападения погибли два человека.
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