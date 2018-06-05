Смертельный круиз

Крушение советского «Титаника»

В 2006 году восьмой пролет, в который врезался теплоход, был заменен вместе с другими пролетами. Фрагмент данного пролета установили на территории охраны волжского моста как память о трагедии. Корабль восстановили, и он до сих пор на ходу. На данный момент судно продолжает перевозить туристов

8/8 В 2006 году восьмой пролет, в который врезался теплоход, был заменен вместе с другими пролетами. Фрагмент данного пролета установили на территории охраны волжского моста как память о трагедии. Корабль восстановили, и он до сих пор на ходу. На данный момент судно продолжает перевозить туристов

Его дочь Лариса Клейменова рассказала, что суд с самого начала не был заинтересован в тщательном расследовании трагедии — ему было необходимо «найти крайнего, устроить жестокую показательную казнь». Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Всего в заключении капитан пробыл шесть лет. В 1990 году он умер от инфаркта

7/8 Его дочь Лариса Клейменова рассказала, что суд с самого начала не был заинтересован в тщательном расследовании трагедии — ему было необходимо «найти крайнего, устроить жестокую показательную казнь». Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Всего в заключении капитан пробыл шесть лет. В 1990 году он умер от инфаркта

Так как виновники аварии — первый штурман Евгений Митенков и рулевой Андрей Уваров — погибли, в преступной халатности и неумении обеспечить дисциплину на судне обвинили 52-летнего капитана «Суворова» Владимира Клейменова (на фото). Мужчину с 26-летним профессиональным стажем нашли живым возле опоры моста на дамбе

6/8 Так как виновники аварии — первый штурман Евгений Митенков и рулевой Андрей Уваров — погибли, в преступной халатности и неумении обеспечить дисциплину на судне обвинили 52-летнего капитана «Суворова» Владимира Клейменова (на фото). Мужчину с 26-летним профессиональным стажем нашли живым возле опоры моста на дамбе

Расследование катастрофы завершилось быстро. По официальной версии, штурман Митенков засомневался, сможет ли судно войти под пролет, и дважды запросил размеры пролета у диспетчера Ульяновского речного порта, на что получил ответ: «13,8». Он видел, что габариты моста меньше, но, возможно, посчитал, что виной всему — темное время суток или обман зрения

5/8 Расследование катастрофы завершилось быстро. По официальной версии, штурман Митенков засомневался, сможет ли судно войти под пролет, и дважды запросил размеры пролета у диспетчера Ульяновского речного порта, на что получил ответ: «13,8». Он видел, что габариты моста меньше, но, возможно, посчитал, что виной всему — темное время суток или обман зрения

В ту ночь погибли 176 человек — отдыхающие и команда теплохода. Большую часть пассажиров составили шахтеры из Ростовской области и их семьи. Большинство пассажиров погибли непосредственно во время крушения, так как в момент трагедии в кинозале на верхней палубе показывали "Возвращение "Святого Луки". В живых остались только те, кто отдыхал в каютах внизу

4/8 В ту ночь погибли 176 человек — отдыхающие и команда теплохода. Большую часть пассажиров составили шахтеры из Ростовской области и их семьи. Большинство пассажиров погибли непосредственно во время крушения, так как в момент трагедии в кинозале на верхней палубе показывали "Возвращение "Святого Луки". В живых остались только те, кто отдыхал в каютах внизу

Выйдя из кают и поднявшись по трапам, люди увидели залитые кровью лестницы, металлические обломки, бревна, перемешанные с телами

3/8 Выйдя из кают и поднявшись по трапам, люди увидели залитые кровью лестницы, металлические обломки, бревна, перемешанные с телами

В 22.45 пассажиры в своих каютах услышали глухой гул и скрежет. Оказалось, что теплоход со скоростью 25 км/ч зашел под несудоходный восьмой пролет моста через Волгу. От силы удара пролетная часть моста весом в 1,5 тыс. тонн сместилась на 40 см

2/8 В 22.45 пассажиры в своих каютах услышали глухой гул и скрежет. Оказалось, что теплоход со скоростью 25 км/ч зашел под несудоходный восьмой пролет моста через Волгу. От силы удара пролетная часть моста весом в 1,5 тыс. тонн сместилась на 40 см

5 июня 1983 года, недалеко от Ульяновска пассажирский теплоход "Александр Суворов" врезался в железнодорожный мост через Волгу, по которому шел грузовой состав. В результате чего вся его верхняя палуба вместе с кинотеатром, рубкой и танцполом была срезана

1/8 5 июня 1983 года, недалеко от Ульяновска пассажирский теплоход "Александр Суворов" врезался в железнодорожный мост через Волгу, по которому шел грузовой состав. В результате чего вся его верхняя палуба вместе с кинотеатром, рубкой и танцполом была срезана

Круиз ростовских шахтеров в Москву 35 лет назад обернулся крупнейшей катастрофой в истории речного пароходства. Погибли 176 человек.

Круиз ростовских шахтеров в Москву 35 лет назад обернулся крупнейшей катастрофой в истории речного пароходства. Теплоход «Александр Суворов» врезался в мост, в результате чего вся его верхняя палуба вместе с кинотеатром, рубкой и танцполом была срезана. В результате погибли 176 человек.

Следуя по маршруту туристического круиза Ростов-на-Дону — Москва, 5 июня 1983 года в 22:45 « Александр Суворов » на полном ходу зашёл под шестой несудоходный пролёт Ульяновского моста через Волгу вместо ближнего к правому берегу третьего и задел конструкцию.

В результате столкновения у судна были полностью снесены рубка, кинозал, срезаны дымовые трубы. Скорость теплохода перед столкновением составляла 25 км/час, то есть была близка к максимальной. После столкновения у теплохода заглохли двигатели по причине смятия выхлопных труб, но теплоход по инерции прошёл за мостом ещё около 300 м.

Из-за аварии пролётное строение железнодорожного моста было смещено на 40 см. В это время по мосту следовал грузовой поезд со скоростью 70 км/ч, массой 3300 тонн, в составе 53 вагонов, 11 из которых сошли с рельсов. Часть вагонов опрокинулись, их груз (уголь, зерно, брёвна) частично попали на теплоход. В фермах моста застряла цистерна с топливом и только чудом она не рухнула на теплоход.

В ту ночь погибли 176 человек — отдыхающие и команда теплохода. Большую часть пассажиров составили шахтеры из Ростовской области и их семьи. Большинство пассажиров погибли непосредственно во время крушения, так как в момент трагедии в кинозале на верхней палубе демонстрировали детектив "Возвращение "Святого Луки", сеанс собрал полный зал. В живых остались только те, кто отдыхал в каютах внизу.

Большую роль в спасении пострадавших сыграли немногочисленные железнодорожники. После столкновения теплохода с пролётом моста часть пассажиров выпрыгнула за борт. Отсутствие судов также оказало благоприятную роль, многие оставшиеся после катастрофы пассажиры прыгали в воду с целью спастись. Пострадавших доставляли в ульяновские больницы, благодаря своевременному оповещению лечащего персонала и приезду врачей из близлежащих больниц удалось спасти много пассажиров.

Первые дни власти замалчивали трагедию — въезд в Ульяновск был ограничен, с вокзала и из аэропорта пропускали только родственников пассажиров «Суворова».

Лишь спустя два дня, 7 июня 1983 года, агентство ТАСС выпустило короткую новость.

Расследование катастрофы завершилось довольно быстро. По официальной версии, штурман Митенков засомневался, сможет ли судно войти под пролет, и дважды запросил размеры пролета у диспетчера Ульяновского речного порта, на что получил ответ: «13,8». Он видел, что габариты моста меньше, но, возможно, посчитал, что виной всему — темное время суток или обман зрения. То, что теплоход идет не в свой пролет, заметил и охранник на мосту. Он попытался привлечь внимание выстрелами, но их не услышали. Теплоход на полном ходу врезался в мост.

Так как виновники аварии — первый штурман Евгений Митенков и рулевой Андрей Уваров — погибли, в преступной халатности и неумении обеспечить дисциплину на судне обвинили 52-летнего капитана «Суворова» Владимира Клейменова . Мужчину с 26-летним профессиональным стажем нашли живым возле опоры моста на дамбе.

Его дочь Лариса Клейменова рассказала, что отца быстро исключили из партии, вскоре правоохранители пришли описывать имущество — ущерб государству они оценили в 6 тыс. рублей.

По мнению Клейменовой, суд с самого начала не был заинтересован в тщательном расследовании трагедии — ему было необходимо «найти крайнего, устроить жестокую показательную казнь».

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Всего в заключении капитан пробыл шесть лет — его освободили досрочно по состоянию здоровья. В 1990 году он умер от инфаркта.

В 1999 году по инициативе сотрудников Ульяновского отряда ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" на Куйбышевской железной дороге в память о погибших на "Александре Суворове" был установлен крест. В 2006 году восьмой пролет, в который врезался теплоход, был заменен вместе с другими пролетами. Фрагмент данного пролета установили на территории охраны волжского моста как память о трагедии.

Спустя семь лет, в 2006 году, пролет, в который врезался теплоход, был заменен. Его фрагмент установили на территории охраны волжского моста в память о трагедии.

Корабль восстановили, и он до сих пор на ходу. В 2008 году с ним произошла еще одна авария — на этот раз без пострадавших. «Суворов» с 300 пассажирами на борту в канале имени Москвы бортом задел шлюз. В результате вышла из строя система управления судна, и движение теплохода застопорилось.

На данный момент судно продолжает перевозить туристов.