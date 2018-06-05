Смертельный круиз

Круиз ростовских шахтеров в Москву 35 лет назад обернулся крупнейшей катастрофой в истории речного пароходства. Теплоход «Александр Суворов» врезался в мост, в результате чего вся его верхняя палуба вместе с кинотеатром, рубкой и танцполом была срезана. В результате погибли 176 человек.
Следуя по маршруту туристического круиза Ростов-на-Дону — Москва, 5 июня 1983 года в 22:45 «Александр Суворов» на полном ходу зашёл под шестой несудоходный пролёт Ульяновского моста через Волгу вместо ближнего к правому берегу третьего и задел конструкцию.
В результате столкновения у судна были полностью снесены рубка, кинозал, срезаны дымовые трубы. Скорость теплохода перед столкновением составляла 25 км/час, то есть была близка к максимальной. После столкновения у теплохода заглохли двигатели по причине смятия выхлопных труб, но теплоход по инерции прошёл за мостом ещё около 300 м.
Из-за аварии пролётное строение железнодорожного моста было смещено на 40 см. В это время по мосту следовал грузовой поезд со скоростью 70 км/ч, массой 3300 тонн, в составе 53 вагонов, 11 из которых сошли с рельсов. Часть вагонов опрокинулись, их груз (уголь, зерно, брёвна) частично попали на теплоход. В фермах моста застряла цистерна с топливом и только чудом она не рухнула на теплоход.
В ту ночь погибли 176 человек — отдыхающие и команда теплохода. Большую часть пассажиров составили шахтеры из Ростовской области и их семьи. Большинство пассажиров погибли непосредственно во время крушения, так как в момент трагедии в кинозале на верхней палубе демонстрировали детектив "Возвращение "Святого Луки", сеанс собрал полный зал. В живых остались только те, кто отдыхал в каютах внизу.
Большую роль в спасении пострадавших сыграли немногочисленные железнодорожники. После столкновения теплохода с пролётом моста часть пассажиров выпрыгнула за борт. Отсутствие судов также оказало благоприятную роль, многие оставшиеся после катастрофы пассажиры прыгали в воду с целью спастись. Пострадавших доставляли в ульяновские больницы, благодаря своевременному оповещению лечащего персонала и приезду врачей из близлежащих больниц удалось спасти много пассажиров.
Первые дни власти замалчивали трагедию — въезд в Ульяновск был ограничен, с вокзала и из аэропорта пропускали только родственников пассажиров «Суворова».
Лишь спустя два дня, 7 июня 1983 года, агентство ТАСС выпустило короткую новость.
Расследование катастрофы завершилось довольно быстро. По официальной версии, штурман Митенков засомневался, сможет ли судно войти под пролет, и дважды запросил размеры пролета у диспетчера Ульяновского речного порта, на что получил ответ: «13,8». Он видел, что габариты моста меньше, но, возможно, посчитал, что виной всему — темное время суток или обман зрения. То, что теплоход идет не в свой пролет, заметил и охранник на мосту. Он попытался привлечь внимание выстрелами, но их не услышали. Теплоход на полном ходу врезался в мост.
Так как виновники аварии — первый штурман Евгений Митенков и рулевой Андрей Уваров — погибли, в преступной халатности и неумении обеспечить дисциплину на судне обвинили 52-летнего капитана «Суворова» Владимира Клейменова. Мужчину с 26-летним профессиональным стажем нашли живым возле опоры моста на дамбе.
Его дочь Лариса Клейменова рассказала, что отца быстро исключили из партии, вскоре правоохранители пришли описывать имущество — ущерб государству они оценили в 6 тыс. рублей.
По мнению Клейменовой, суд с самого начала не был заинтересован в тщательном расследовании трагедии — ему было необходимо «найти крайнего, устроить жестокую показательную казнь».
Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Всего в заключении капитан пробыл шесть лет — его освободили досрочно по состоянию здоровья. В 1990 году он умер от инфаркта.
В 1999 году по инициативе сотрудников Ульяновского отряда ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" на Куйбышевской железной дороге в память о погибших на "Александре Суворове" был установлен крест. В 2006 году восьмой пролет, в который врезался теплоход, был заменен вместе с другими пролетами. Фрагмент данного пролета установили на территории охраны волжского моста как память о трагедии.
Спустя семь лет, в 2006 году, пролет, в который врезался теплоход, был заменен. Его фрагмент установили на территории охраны волжского моста в память о трагедии.
Корабль восстановили, и он до сих пор на ходу. В 2008 году с ним произошла еще одна авария — на этот раз без пострадавших. «Суворов» с 300 пассажирами на борту в канале имени Москвы бортом задел шлюз. В результате вышла из строя система управления судна, и движение теплохода застопорилось.
На данный момент судно продолжает перевозить туристов.