Ещё
Жуткий пожар в СПб увидели во всех районах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жуткий пожар в СПб увидели во всех районах 

Рамблер 4 часа назад
Очевидцы засняли сильный пожар в Санкт-Петербурге. Возгорание началось на территории завода «Пигмент» на юго-востоке города. Региональное ГУ МЧС сообщило, что на заводе воспламенились ёмкости, в которых хранился мазут, огонь бушует уже на площади 50 квадратных метров.
Первая информация о пожаре поступила на пульт около 5 часов утра, уже спустя 7 минут на месте были пожарные. В ходе тушения пожара спасатели повысили его сложность сначала до второго уровня, а затем и до третьего. Очевидцы сообщали, что с территории завода слышались хлопки. Над предприятием поднимался густой чёрный дым, которые жители Санкт-Петербурга наблюдали даже из отдалённых районов. К тушению пожара привлекли почти 80 человек и 23 единицы техники. В 6.10 утра специалистам удалось ликвидировать открытое горение. Причина пожара сейчас выясняется, информация о пострадавших не поступала.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки получили право блокировать карты россиян39
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза533
Путин осадил журналиста по-немецки166
Смертельный круиз13
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус243
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко рассказал о цели «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток Катастрофы
00:33
Горящий ТЦ в Казани может обрушиться
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение