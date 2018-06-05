Жуткий пожар в СПб увидели во всех районах

Очевидцы засняли сильный пожар в Санкт-Петербурге . Возгорание началось на территории завода «Пигмент» на юго-востоке города. Региональное ГУ МЧС сообщило, что на заводе воспламенились ёмкости, в которых хранился мазут, огонь бушует уже на площади 50 квадратных метров.

Первая информация о пожаре поступила на пульт около 5 часов утра, уже спустя 7 минут на месте были пожарные. В ходе тушения пожара спасатели повысили его сложность сначала до второго уровня, а затем и до третьего. Очевидцы сообщали, что с территории завода слышались хлопки. Над предприятием поднимался густой чёрный дым, которые жители Санкт-Петербурга наблюдали даже из отдалённых районов. К тушению пожара привлекли почти 80 человек и 23 единицы техники. В 6.10 утра специалистам удалось ликвидировать открытое горение. Причина пожара сейчас выясняется, информация о пострадавших не поступала.