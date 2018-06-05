В США украинца осудили за экспорт технологий в РФ

Выходец с Украины , гражданин США Владимир Невидомый приговорен к 26 месяцам заключения после признания вины в сговоре с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию , сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.

"Тридцатидвухлетний Владимир Невидомий, штат Флорида, был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения, за которым последуют три года надзора, за сговор о незаконном экспорте устройств ночного и теплового видения военного назначения, а также капсюлей России", — говорится в заявлении.

Ранее Невидомый признал себя виновным в суде США в сговоре с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию. Согласно документам суда, в 2013 году клиенты из России связались с Невидомым с просьбой прислать им из США образцы приборов ночного видения, в том числе для винтовок, и детали боеприпасов.