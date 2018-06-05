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В США украинца осудили за экспорт технологий в РФ
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В США украинца осудили за экспорт технологий в РФ 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Выходец с Украины, гражданин США Владимир Невидомый приговорен к 26 месяцам заключения после признания вины в сговоре с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию, сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.
"Тридцатидвухлетний Владимир Невидомий, штат Флорида, был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения, за которым последуют три года надзора, за сговор о незаконном экспорте устройств ночного и теплового видения военного назначения, а также капсюлей России", — говорится в заявлении.
Ранее Невидомый признал себя виновным в суде США в сговоре с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию. Согласно документам суда, в 2013 году клиенты из России связались с Невидомым с просьбой прислать им из США образцы приборов ночного видения, в том числе для винтовок, и детали боеприпасов.
Невидомый купил некоторые образцы, получая на это деньги через китайский и латвийский банк. После этого он отправил товары в Россию, не указав их настоящую принадлежность. Одна из посылок была задержана на таможне США, после чего Невидомый был задержан. Упомянутые товары подлежат обязательному лицензированию госдепартамента при экспорте.
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