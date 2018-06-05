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Жители Липецка остались без света
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Более десяти тысяч жителей Липецка остались без света из-за непогоды 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Fotolia / sean824
Более 10 тысяч человек остались без электричества в Липецке из-за непогоды, в том числе ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Липецк. В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (дождь, ветер порывами до 18 метров в секунду) нарушено энергоснабжение 89 жилых домов с населением более 10500 человек, произошло падение более 20 деревьев. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в настоящее время осадки прекратилась, проводится поэтапное восстановление энергоснабжению. По данным источника, завершение работ планируется к 22.00 вторника.
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