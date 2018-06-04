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Крым настигла засуха
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В четырех районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня в четырех районах республики, пострадавших от засухи.
Ранее Аксенов сообщал, что свыше 100 тысяч гектаров зерновых культур пострадало в Крыму от засухи, предварительный ущерб оценивается в сумму более 1 миллиарда рублей.
"Ввести с 09 ч. 00 мин. 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым режим функционирования "чрезвычайная ситуация", — говорится в распоряжении.
Согласно документу, администрациям муниципальных образований Красногвардейского, Нижнегорского, Советского и Первомайского районов предстоит обеспечить мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Министерству сельского хозяйства республики поручено до 30 июня подготовить и направить в Министерство сельского хозяйства РФ пакет документов по выделению из федерального бюджета денег для компенсации ущерба из-за засухи.
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