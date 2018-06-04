Крым настигла засуха

В четырех районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня в четырех районах республики, пострадавших от засухи.

Ранее Аксенов сообщал, что свыше 100 тысяч гектаров зерновых культур пострадало в Крыму от засухи, предварительный ущерб оценивается в сумму более 1 миллиарда рублей.

"Ввести с 09 ч. 00 мин. 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым режим функционирования "чрезвычайная ситуация", — говорится в распоряжении.

Согласно документу, администрациям муниципальных образований Красногвардейского, Нижнегорского, Советского и Первомайского районов предстоит обеспечить мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации.