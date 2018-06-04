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В Петербурге произошло крупное возгорание из мусора
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В Петербурге горит строительный мусор на площади в тысячу «квадратов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Строительный мусор горит в Красногвардейском районе Петербурге на общей площади около 1 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Петербургу.
"В 12:25 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Лесопарковая улица, д. 15. В 12:30 ранг пожара повышен до № 1 БИС. В металлическом ангаре размером 15 на 20 метров горит строительный мусор и мусор на открытой территории на общей площади тысяча квадратных метров", — говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших пока не поступали.
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