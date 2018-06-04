Лайнер сбил туриста с ног воздухом

Англичанин Пол Тернер отправился на греческий остров Скиатос, чтобы снять взлетающий в аэропорту лайнер. По словам мужчины, в социальных сетях он видел очень много роликов со взлетающими самолётами, снятых именно в этом аэропорту, и решил сделать собственное видео. Но ему, увы, не повезло. Пол намеревался запечатлеть взлёт Airbus A321-231. Для этого он устроился на некотором расстоянии от взлётной полосы и приготовился к съёмке. Самолёт начал движение и в этот момент в объективе видеокамеры оказалось только небо. Оказалось, что Пол не рассчитал расстояние и занял позицию слишком близко от ВПП, поэтому воздушный поток просто сбил горе-оператора с ног. Когда Тернер поднялся, он увидел лишь удаляющийся хвост аэробуса. Однако позже ему удалось снять посадку самолётов, которые проходили в нескольких метрах над землёй.