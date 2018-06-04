«Су-25 управлял неопытный летчик-хулиган»

Толбоев: Су-25 над пляжем управлял неопытный летчик-хулиган

В эфире НСН заслуженный лётчик-испытатель РФ оценил полет Су-25 на минимально допустимой высоте над пляжем в Запорожской области.

ВСУ рассказали о полете украинского штурмовика Су-25 над пляжем курортного посёлка Кирилловка в Запорожской области на минимально низкой высоте. Как рассказал пресс-секретарь ВСУ Дмитрий Струтинский, пилот отрабатывал задания в рамках командно-штабных учений. Полет, который, по словам очевидцев, проходил в нескольких метрах от пляжа, не представлял угрозы для жизни для людей на пляже.

Герой России, заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев считает, что иначе как хулиганство действия летчика назвать нельзя (слушайте аудио).

«Это детская игра неопытных летчиков. Любители любят показать загорающим, как летают. Это больное место молодых летчиков. Опытные люди так не делают. Провокация или не провокация — разберутся соотвествующие службы. А обычно это бывает у неопытных пилотов — показать себя. Это называется лётное хулиганство», — заявил эксперт в эфире НСН.

С 29 по 31 мая проходили командно-штабные учения противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооружённой агрессии противника, сообщает УНН. Как пояснил пресс-секретарь ВСУ, одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника на условно ограниченных высотах, отмечает RT.