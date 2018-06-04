Рак сбежал из супа, отпилив себе клешню 

Рак в Китае настолько не хотел попасть на стол в качестве закуски, что сбежал из кастрюли. Посетитель ресторана заказал блюдо с морепродуктами и традиционно присутствовал во время приготовления еды. Он-то и снял на видео отважное членистоногие, которое решилось на побег с кухни. Рак умудрился выбраться из кастрюли, где уже закипела вода. Он застрял, вылезая из ёмкости, потому что левая клешня у него уже оказалась обездвиженной. Но рак нашёл оригинальный способ спастись: он буквально отпилил себе одну клешню и таким образом всё-таки высвободился. Мужчина, который раньше хотел съесть членистоногое, настолько впечатлился сообразительностью рака, что передумал его есть и забрал домой. Теперь удачливый беглец живёт в домашнем аквариуме китайца. Кстати, инвалидом раку придётся побыть всего несколько лет: примерно через 3-4 года у него вырастет новая клешня.