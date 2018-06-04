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Машинисты в Тбилиси устроили забастовку
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В Тбилиси метрополитен не работает из-за забастовки машинистов 

РИА Новости 4 июня 2018
Фото: Twitter
Тбилисское метро не работает из-за забастовки машинистов, требующих увеличения заработной платы, сообщает грузинский Первый канал в понедельник утром.
​"У входа в метро установлен плакат с просьбой воспользоваться автобусом, так как метро закрыто", — сообщает ТВ и отмечает, что машинисты также намерены начать голодовку.
При этом автобусы будут ездить в понедельник бесплатно.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее разозлился в связи с решением машинистов бастовать и заявил, что они получают достаточную зарплату.
Машинисты метро требуют увеличить им зарплаты с 7 лари до 10 лари в час. Всего в метрополитене работают около 240 машинистов.
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